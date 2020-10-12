Контроль за масками у водителей автобусов и такси усилят в Подмосковье

В Подмосковье усилят контроль за тем, как водители общественного транспорта и такси носят маски. Об этом на совещании заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам главы региона, работников транспортной сферы Московской области иногда можно увидеть со спущенными на шею или подбородок масками.

«Это никуда не годится. Поэтому и главное управление внутренних дел прошу обратить внимание на рекомендацию всем водителям, особенно общественного транспорта и такси, все-таки соблюдать масочный режим. Много раз мы говорили, что человек расслабляется и считает это не первостепенной задачей, но это критически важно», — заявил Воробьев.

Он дал распоряжение усилить контроль за соблюдением масочного режима сотрудниками транспортной отрасли Подмосковья.

На днях волонтеры и «360» раздавали маски жителям подмосковного Воскресенска, которые забыли об этом необходимом средстве индивидуальной защиты. В транспорте за несколько часов работы раздали девять тысяч масок.

Число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 в регионе в последнее время начало расти. За все время пандемии медики Московской области выявили 77 831 случай болезни. От последствий заражения коронавирусом умерли 1417 человек.