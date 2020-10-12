Контроль за масками у водителей автобусов и такси усилят в Подмосковье
По словам главы региона, работников транспортной сферы Московской области иногда можно увидеть со спущенными на шею или подбородок масками.
«Это никуда не годится. Поэтому и главное управление внутренних дел прошу обратить внимание на рекомендацию всем водителям, особенно общественного транспорта и такси, все-таки соблюдать масочный режим. Много раз мы говорили, что человек расслабляется и считает это не первостепенной задачей, но это критически важно», — заявил Воробьев.
Он дал распоряжение усилить контроль за соблюдением масочного режима сотрудниками транспортной отрасли Подмосковья.
На днях волонтеры и «360» раздавали маски жителям подмосковного Воскресенска, которые забыли об этом необходимом средстве индивидуальной защиты. В транспорте за несколько часов работы раздали девять тысяч масок.
Число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 в регионе в последнее время начало расти. За все время пандемии медики Московской области выявили 77 831 случай болезни. От последствий заражения коронавирусом умерли 1417 человек.