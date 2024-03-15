Подмосковье 15 марта 2024, 09:52 Контроль за качеством элекстроснабжения усилят в Подмосковье в дни выборов Мособлэнерго

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Компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» ввели режим повышенной готовности в дни проведения выборов президента России — с 15 по 17 марта. Такое поручение дал вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

В зоне ответственности Мособлэнерго находятся 2387 избирательных участков и территориальных избирательных комиссий, в зоне ответственности «Россети Московский регион» — 920 участков и восемь ТИК.

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Особый режим работы энергетики ввели еще 11 марта. Действует запрет на производство плановых работ, проведен анализ надежности помещений для голосования. Осмотрены электроустановки, от которых запитаны избирательные участки.

Компании проверили оснащенность аварийных бригад средствами защиты, спецтехникой.

До окончания подсчета голосов на рабочих местах будет организовано круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. В постоянной готовности компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» находятся 600 бригад и 573 машины, 596 резервных источников электричества, включая передвижные дизельные электростанции.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей угостят блинами.

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