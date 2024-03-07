Подмосковье 07 марта 2024, 12:16 Контроль за электроснабжением усилят в Подмосковье в праздники «Мособлэнерго»

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Компания «Мособлэнерго» введет дополнительные меры для обеспечения надежной работы электросетей в выходные. Это связано с празднованием Международного женского дня.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, с 8 по 11 марта руководители и персонал компании будут дежурить круглосуточно. В этот период отменят все плановые работы по ремонту и переключению кроме тех, кто связаны с ликвидацией нарушений.

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В зоне обслуживания «Мособлэнерго» также провели дополнительные проверки. Там осмотрели линии электропередачи и оборудование.

Для предотвращения аварий в выходные будут дежурить 66 бригад компании. При вводе режима повышенной готовности зпривлекут еще 303.

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