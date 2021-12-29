Контроль за электричеством усилят в Подмосковье в новогодние праздники

Следить за надежностью электричества Подмосковья начнут усиленно в новогодние праздники. Чтобы не было неудобств для жителей, с 31 декабря по 10 января остановили плановый ремонт сетей. К дежурству привлекли сотни бригад.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья. В ведомстве добавили, что остановят плановые переключения.

Круглосуточно наблюдать за надежностью электричества будут 63 бригады «Мособлэнерго» и 443 бригады «Россетей». Но если введут режим повышенной готовности, задействуют еще сотни групп.

В Московской области мобилизуют передвижные дизельные электростанции. На время праздников подготовили почти три тысячи единиц техники, которые смогут оперативно применить.

Жителям напомнили, что о сбоях электроэнергии можно будет сообщить по телефону контакт-центра 8 (800) 220-02-20.

Ранее стало известно, что Подмосковье оказалось в топ-10 по качеству работы электросетей в России.