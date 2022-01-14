Контроль за электричеством усилили в Подмосковье из-за обильных осадков и порывов ветра

Энергетики Московской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. В регионе наблюдается усиление мокрого снегопада и ветра с порывами до 18 метров в секунду.

В Министерстве энергетики Подмосковья подчеркнули, что к дежурству привлекли 718 бригад. В этой работе задействовали и 2857 специальных машин.

Бригады наблюдают за погодными условиями и надежностью электричества круглосуточно. Особое внимание получают и медицинские центры, где лечатся пациенты с коронавирусом.

Жителям Подмосковья напомнили, что сообщать о любых сбоях электричества можно по бесплатному телефону 8 (800) 220-02-20.

Ранее стало известно, что все дорожные службы Подмосковья усилили работу из-за ухудшения погоды.