Контроль за доступностью оплаты проезда банковской картой усилили в Подмосковье

В Подмосковье стали строже следить за перевозчиками. Инспекторы проверяют, доступна ли пассажирам оплата проезда по банковским и транспортным картам. Если же терминал не работает или человеку отказывают в услуге, он имеет право добраться бесплатно.

В течение месяца сотрудники Минтранса и Административно-пассажирской инспекции будут проверять перевозчиков в трех городских округах, откуда поступает наибольшее число жалоб.

Ежедневно под контроль проверяющих будут попадать от 200 до 300 автобусов. При этом каждый из них осмотрят не менее двух раз, сообщили в Минтрансе региона.

По подмосковному закону от 27 декабря 2005 года перевозчики обязаны принимать к оплате наличные деньги, банковские или транспортные карты. А если так не происходит, пассажир имеет право проехать бесплатно.

На видном месте в автобусе должен быть специальная памятка, напоминающая об этих правилах. Если такой нет, перевозчику грозит административная ответственность в виде штрафа. Для должностных лиц сумма составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 70 до 100 тысяч.