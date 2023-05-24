Подмосковье 24 мая 2023, 16:48 Контроль за безопасностью аттракционов усилят в Подмосковье Фото Минэкологии МО.

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Работу по обследованию детских аттракционов усилили в Подмосковье из-за приближающихся каникул. Инспекторы проверили все конструкции до 1 мая.

Как рассказали в Минэкологии, в Подмосковье работает 625 аттракционов разной степени потенциального биомеханического риска. До 1 мая инспекторы проверили их все, совершив 124 выезда.

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«Тем не менее проверки продолжаются в усиленном режиме. Пока нарушений, связанных с эксплуатацией аттракционов, не выявлено, все владельцы добросовестно относятся к своим обязанностям», — добавил глава министерства Тихон Фирсов.

Контроль аттракционов также попросили усилить жители региона. По словам министра, надзорные мероприятия будут продолжаться на постоянной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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