Безопасный проезд. В Подмосковье усилили контроль за автобусами

В Московской области усилили контроль за состоянием автобусов из-за похолодания. Об этом сообщила пресс-служба Мострансавто.

В преддверии холодов автобусы региона прошли необходимые ремонтные и профилактические работы. А усиленный контроль поможет обезопасить перевозки в плохих погодных условиях.

«Ежедневно на маршруты выходят более 4 тысяч автобусов предприятия. Особое внимание уделяется исправности отопительного оборудования. С водителями проводятся дополнительные инструктажи о соблюдении температурного режима в салонах автобусов», — рассказали в Мострансавто.

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По стандартам все автобусы должны соответствовать нужному температурному режиму: не менее 12 градусов при температуре на улице ниже пяти градусов и не более 25 градусов при 20 градусах снаружи.

В ближайшие дни в московском регионе прогнозируют ледяной дождь на юге, юго-востоке, востоке. Непогода может прийти в Чехов, Серпухов, Ступино и другие округа.