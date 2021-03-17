Контроль на каждом этапе. Как в Подмосковье перерабатывают строительный мусор

Власти Подмосковья и департамент строительства Москвы подписали соглашение об интеграции информационных систем ОССиГ и «Электронный талон». Они помогают контролировать процесс переработки строительного мусора в регионе.

По словам зампреда правительства Московской области — министра экологии и природопользования Андрея Разина, ежегодно на территорию Подмосковья попадает около 50 миллионов кубометров строительных отходов, отходов сноса и грунта (ОССиГ). Для обращения с ними разработан специальный стандарт.

Для отходообразователей это регистрация в системе «Электронный талон» и получение разрешения на перемещение отходов. Для перевозчиков — обязательная лицензия и регистрация в Региональной информационно-навигационной системе. Для отходополучателей-переработчиков это также лицензирование, наличие положительного заключения экологической экспертизы и наличие необходимого технологического оборудования Андрей Разин.

«Таким образом выстраивается прозрачная система обращения с ОССиГ — от их образования и транспортировки до переработки и дальнейшего вторичного использования», — отметил Андрей Разин.

В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева действует несколько десятков площадок для переработки строительного мусора. За въездом на площадку следят камеры видеонаблюдения, также поставлены посты дозиметрического контроля. Фиксируются госномер автомобиля и состав груза. Транспорт впускают только при наличии электронного талона.