Подмосковье 07 сентября 2023, 13:59 Контроль на электроснабжением усилят в дни выборов в Подмосковье Мособлэнерго

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Избирательный участки обеспечат надежным электроснабжением в Дни единого голосования. На время выборов отменят все ремонтные работы на объектах «Мособлэнерго» в зданиях, где они будут проходить.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, ремонтные работы в зданиях, где разместят избирательные участки, отменят с 8 по 11 сентября. Сотрудники компании организуют круглосуточное дежурство, проведут дополнительный осмотр линий электропередачи и подстанционного оборудования, а также проведут инструктажи для выездных бригад. К работе подготовят передвижные дизельные электростанции. Кроме того, «Мособлэнерго» примет меры по усилению антитеррористической и противопожарной безопасности.

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