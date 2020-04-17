Контроль электронных пропусков в Котельниках усилили. Проблем с проверкой QR-кода нет

В подмосковных Котельниках усилили патрули, которые проверяют соблюдение системы пропусков. Дежурят сотрудники Госадмтехнадзора, полиции, Росгвардии и волонтеры.

Система проверки у водителей QR-кода там работает стабильно. Сотрудники ГИБДД одновременно обслуживают по три-четыре автомобиля. Однако большинство жителей попросту остались дома.

Малолюдно и на улицах, но нарушители еще есть. Например, в микрорайоне Южный. Там немало многоэтажек. Из-за высокой плотности населения район патрулируют с особым вниманием.

А сегодня в Южном проверили 16 магазинов. Об этом рассказал заместитель начальника территориального отдела №15 ГАТН Подмосковья Юрий Гуменюк.

Два объекта были с нарушениями. Например, работал шиномонтаж на Асфальтовой улице. А на физических лиц составили пять протоколов за нарушение режима самоизоляции Юрий Гуменюк.

Усиленно патрулируют и территорию рядом со станцией метро «Котельники». Особое внимание инспекторы уделяют трудовым мигрантам и пенсионерам.

Контролировать ситуацию помогает система видеонаблюдения Единой дежурно-диспетчерской службы. Так, на горячей линии круглосуточно принимают звонки. Их количество за последние дни выросло в два раза.