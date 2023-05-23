Подмосковье 23 мая 2023, 17:17 Контракты по борьбе с борщевиком Сосновского в лесах заключили в Подмосковье Комитет лесного хозяйства МО

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В Подмосковье заключили пять контрактов на борьбу с борщевиком Сосновского в лесах. Оь этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Борьба с борщевиком ведется в Подмосковье ежегодно. В этом году Комлесхоз заключил контракты для проведения работ на 700 гектарах земли.

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«В защитных лесах Подмосковья запрещается применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком Сосновского на землях лесного фонда используется механический метод — окашивание», — рассказал курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Больше всего работ запланировано в Дмитровском, Ступинском, Московском учебно-опытном и Истринском лесничествах. Жителей Подмосковья просят сообщать о местах произрастания ядовитого растения на портале «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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