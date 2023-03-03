Подмосковье 03 марта 2023, 13:55 Контракты на содержание мостов и путепроводов заключили в Подмосковье

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ГБУ МО «Мосавтодор» и ООО «СК Асгард» заключили контракты на содержание искусственных сооружений в Подмосковье. Это позволит в течение года провести ряд мероприятий для поддержания нормативного состояния более тысячи объектов Московской области. Сюда относятся мосты, эстакады, путепроводы и другие.

Весной начнутся работы для беспрепятственного водоотвода: специалисты прочистят водоотводные трубы на проезжей части, очистят накопительные емкости, а также возьмут пробы для анализа состава воды на выходе из очистных сооружений. Работы проведут и в тоннелях, где восстановят отделку и поврежденные водоотводные лотки, гидроизоляцию и освещение.

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В весенне-летний период пройдет уборка пыли и грязи, рабочие заделают трещины и выбоины на дорожных сетях, покрасят перила и ограждения. Весной и осенью осуществят обследования объектов на предмет состояния конструкций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают реализовывать десятки дорожных проектов. Подобные работы открывают новые возможности и позволяют упрощать жизнь людей.

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