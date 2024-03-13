Подмосковье 13 марта 2024, 12:09 Контракт на строительство новых корпусов в составе технолицея имени Долгих заключили в Подмосковье Пресс-служба Минстроя МО

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Подрядчика, который построит два новых корпуса для проживания учеников в составе Областного технолицея имени Долгих, определили в Подмосковье. Государственный контракт заключили с «АСГ Техно Строй».

В Минстрое Подмосковья напомнили, что технолицей находится в селе Павловская слобода городского округа Истра. Новые корпуса для проживания учащихся рассчитаны на 74 и 92 места. Общая площадь каждого здания составит три тысячи квадратных метров. Внутри будут находиться жилые комнаты, столовая, медблок и другие необходимые помещения.

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Завершить все работы и обеспечить ввод корпусов в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.

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