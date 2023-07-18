Подмосковье 18 июля 2023, 11:10 Контракт на производство автоматизированных комплексов по сортировке мусора заключили в Подмосковье Unsplash

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Подмосковье и компания из Твери «Экомашгрупп» заключили специальный инвестиционный контракт на производство автоматизированных комплексов по сортировке мусора. Договор предполагает закупку, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По ее словам, инвестиции в проект, которые позволят создать 40 рабочих мест, составят 18 миллионов рублей. «Экомашгрупп» работает на рынке уже более десяти лет. Сейчас производственные площадки компании находятся в Твери, Волгореченске и Можайском округе. Предприятие специализируется на проектировании, строительстве и производстве объектов обращения с отходами.

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Специальный инвестиционный контракт предоставляет компании, реализующей проект, налоговые льготы: на первые пять лет для нее «обнуляется» ставка региональной части налога на прибыль, а в течение десяти лет с момента ввода производства она пользуется нулевой ставкой налога на имущество.

Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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