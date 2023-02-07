Подмосковье 07 февраля 2023, 23:02 Контейнеры для сбора ненужной одежды установили в Клину

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Компания «Лаут Ресайклинг» установила в Клину специальные боксы для сбора ненужной одежды. Предметы одежды могут быть в любом состоянии, в том числе с дефектами и товарными этикетками. При этом вещи должны быть сухими и чистыми.

Сейчас такие контейнеры установили в Ледовом дворце имени Харламова, молодежном центре «Стекольный», в МФЦ на Советской площади и в высоковском культурно-досуговом центре.

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«Вся поступившая одежда и текстиль проходят стадии сортировки. Одежду или текстиль разделят по цветам, тактильным свойствам и гигроскопичности», — сообщил директор компании Евгений Садовский.

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После удаления фурнитуры, утолщений и участков с инородными материалами вещи отправят на переработку. Из них смогут сделать обтирочную ветошь, утеплители для дома, наполнители для мебели и другое. В контейнеры можно положить верхнюю одежду, нижнее белье, обувь, сумки, изделия из натуральной или искусственной кожи, замши, меха, войлока, подушки, одеяла и шторы.

Помимо Клина спецбоксы для текстиля можно найти в Химках, Долгопрудном, Красногорске, Одинцове, Балашихе и Лыткарине.

Отметим, ежегодно 175 тысяч тонн одежды оказывается на мусорных полигонах. Это примерно девять тысяч фур. В России перерабатывается всего 3-5% текстиля.

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