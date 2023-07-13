Подмосковье 13 июля 2023, 17:56 Контейнеры для сбора ненужной одежды появятся еще в 20 магазинах в Подмосковье

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В торговых сетях Подмосковья начали устанавливать контейнеры для сбора одежды. Ее передают нуждающимся или направляют на переработку.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова, количество людей, ответственно подходящих к темам экологии, увеличивается в регионе.

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«Среди торговых сетей есть тенденция — устанавливать специальные контейнеры для одежды в магазинах. Это очень удобно для покупателей: по пути за покупками, сдать ненужные вещи в контейнер», — сказал он.

Контейнеры установили в магазинах сети METRО и «Дикси». Туда жители могут принести не только одежду, но и обувь, чемоданы, аксессуары, игрушки и многое другое. Вещи хорошего качетва передадут нуждающимся, остальные - направят на переработку.

За полгода проект помог собрать около 4,5 тонны одежды. Акцию продолжат — контейнеры появятся еще в 20 магазинах «Дикси».

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