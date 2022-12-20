Подмосковье 20 декабря 2022, 10:42 Контейнеры для раздельного сбора отходов появятся еще в 9 парках Подмосковья к концу года

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Установка контейнерных площадок для раздельного сбора отходов продолжается в парках Подмосковья. До конца декабря такие системы появятся еще по девяти адресам.

«В 93 парках региона уже проводят раздельный сбор мусора. В серые баки идут смешанные отходы, в синие –стекло, пластик, бумага и металл, которые направляются на переработку. До конца года контейнеры появятся еще в девяти парках Подмосковья», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Реформа в рамках нацпроекта «Экология» проводится в Подмосковье с 2019 года. С этого времени запущены 11 современных комплексов по переработке отходов. На территории региона установлено более 168 тысяч контейнеров, а вывозят их более 1,5 тысячи мусоровозов. История с мусорными полигонами никогда уже не должна повториться, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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