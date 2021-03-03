Контейнерные площадки в новом формате появятся в Подмосковье. За год их установят почти 2 тысячи

В 2021 году в Подмосковье организуют порядка 2 тысяч мест накопления ТКО нового типа. Это площадки для контейнеров по двухпоточной системе «Два бака» с навесом, защищающие отходы от дождя, снега и ветра, сообщили в пресс-службе МинЖКХ.

«Места накопления твердых коммунальных отходов на территориях определяют органы местного самоуправления, но при выборе места размещения контейнерной площадки в обязательном порядке учитывается мнение жителей. Только после согласования с ними администрация обустраивает новые места для сбора ТКО», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

На сегодняшний день на территории Московской области организовано более 63 тысяч мест накопления ТКО. Для сравнения, в 2019 году на территории Московской области было всего порядка 16 тысяч мест накопления отходов.

Благодаря активному участию жителей региона в раздельном сборе мусора, уже более 2,6 млн тонн коммунальных отходов напрямую направлены на вторичную переработку. С развитием комплексной системы по обращению с отходами в Московской области планируется сократить объем размещения ТКО до 7%.