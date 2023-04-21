21 апреля 2023, 13:00
Контейнерные площадки для мусора дезинфицировали в Подмосковье
Работы по промывке и дезинфекции мусорных контейнеров начали в Подмосковье. За неделю их прошли свыше 700 баков.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, больше всего контейнеров промыли в Подольске, это свыше 300 штук. Еще 180 прошли процедуру в Серпухове и 140 в Чехове.
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«Промывкой контейнеров на местах занимается экипаж специальной моечной техники, который каждое утро выезжает на контейнерные площадки территорий, обслуживаемых МСК-НТ», — сказал глава ведомства Антон Велиховский.
Контейнеры моют внутри и снаружи при помощи специальной техники. Емкости очищают от грязи и вирусов. Их обеззараживают и приводят в соответствие с нормами СанПин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.
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