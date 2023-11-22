22 ноября 2023, 16:20
Контейнерную площадку привели в порядок в деревне Ермолино
Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области (ГУСТ) продолжают внимательно отслеживать состояние контейнерных площадок, где ранее часто наблюдались несанкционированные скопления отходов или ненадлежащая уборка. Одной из таких точек оказалась площадка в деревне Ермолино, расположенная на улице Центральная.
Местные жители неоднократно сообщали о проблеме. Для ее решения территориальный отдел № 3 организовал систематические проверки в этой зоне. Также сотрудники коммунальной службы пересмотрели график уборки. Теперь очистка территории проводится сразу после вывоза отходов, чтобы избежать подобных нарушений в будущем.
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Представители ГУСТ отметили, что рядом с каждым контейнером размещены специальные трафареты с изображениями различных типов утилизируемого мусора. Ранее при надзоре инспекторов в Дмитровском городском округе также было принято решение о проведении неотложных мер для улучшения состояния еще нескольких проблемных контейнерных площадок. Одна из них расположена в поселке Икша на улице Рабочая, а вторая — в деревне Орудьево на улице Центральная.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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Мусор
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