Подмосковье 22 ноября 2023, 16:20 Контейнерную площадку привели в порядок в деревне Ермолино ГУСТ МО

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Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области (ГУСТ) продолжают внимательно отслеживать состояние контейнерных площадок, где ранее часто наблюдались несанкционированные скопления отходов или ненадлежащая уборка. Одной из таких точек оказалась площадка в деревне Ермолино, расположенная на улице Центральная.

Местные жители неоднократно сообщали о проблеме. Для ее решения территориальный отдел № 3 организовал систематические проверки в этой зоне. Также сотрудники коммунальной службы пересмотрели график уборки. Теперь очистка территории проводится сразу после вывоза отходов, чтобы избежать подобных нарушений в будущем.

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Представители ГУСТ отметили, что рядом с каждым контейнером размещены специальные трафареты с изображениями различных типов утилизируемого мусора. Ранее при надзоре инспекторов в Дмитровском городском округе также было принято решение о проведении неотложных мер для улучшения состояния еще нескольких проблемных контейнерных площадок. Одна из них расположена в поселке Икша на улице Рабочая, а вторая — в деревне Орудьево на улице Центральная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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