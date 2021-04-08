Консультационные пункты для призывников открыли в Подмосковье

Призывникам и их семьям из Подмосковья помогут разобраться в особенностях службы и ее тонкостях. Для этого на протяжении всей весенней кампании, начиная с апреля, будут работать специальные консультативно-правовые пункты.

На вопросы жителей смогут ответить юристы, врачи и другие специалисты. Задача центров — объяснить призывникам и их близким положения законодательства о воинской обязанности и военной службе.

С 1 апреля в Подмосковье организуют несколько точек на базе: