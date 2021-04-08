08 апреля 2021, 18:14
Консультационные пункты для призывников открыли в Подмосковье
Призывникам и их семьям из Подмосковья помогут разобраться в особенностях службы и ее тонкостях. Для этого на протяжении всей весенней кампании, начиная с апреля, будут работать специальные консультативно-правовые пункты.
На вопросы жителей смогут ответить юристы, врачи и другие специалисты. Задача центров — объяснить призывникам и их близким положения законодательства о воинской обязанности и военной службе.
С 1 апреля в Подмосковье организуют несколько точек на базе:
- военной прокуратуры Балашихинского гарнизона (г.о. Балашиха, мкр. Гагарина д. 20, 8 (495) 523-61-87) и ее прокурорском участке (г.о. Коломна, ул. Ивановская, д. 8)
- военной прокуратуры Красногорского гарнизона (г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 51, 8 (495) 596-12-06);
- военной прокуратуры Наро-Фоминского гарнизона (г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, военный городок № 1,8 (496) 344-11-35);
- военной прокуратуры Подольского гарнизона (г. Москва, пос. Ерино, ул. Высокая, д. 16, стр. 7, 8 (495) 867-59-57);
- военной прокуратуры Солнечногорского гарнизона (г.о. Химки, ул. Чапаева, д. 6, 8 (495) 572-05-54);
- 51 военной прокуратуры гарнизона (г.о. Балашиха, войсковая часть 3111, 8 (495) 521-31-60).