Подмосковье 17 февраля 2023, 13:36 Консультация по видеосвязи в Telegram стала доступна для глухих в Подмосковье

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Консультация для глухих и слабослышащих жителей Подмосковья стала еще доступнее. Теперь они могут связаться со специалистами по любому вопросу с помощью видеосвязи в Telegram.

«Можно позвонить на горячую линию Министерства социального развития Московской области через Telegram по видеосвязи по номеру телефона 8 (925) 614-68-64, где ответят на русском жестовом языке или с помощью текстовых сообщений», — сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

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Обратиться за консультацией можно в будние дни, с 08:00 до 20:00. Услуга предоставляется бесплатно.

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