17 февраля 2023, 13:36
Консультация по видеосвязи в Telegram стала доступна для глухих в Подмосковье
Консультация для глухих и слабослышащих жителей Подмосковья стала еще доступнее. Теперь они могут связаться со специалистами по любому вопросу с помощью видеосвязи в Telegram.
«Можно позвонить на горячую линию Министерства социального развития Московской области через Telegram по видеосвязи по номеру телефона 8 (925) 614-68-64, где ответят на русском жестовом языке или с помощью текстовых сообщений», — сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.
Реклама
Обратиться за консультацией можно в будние дни, с 08:00 до 20:00. Услуга предоставляется бесплатно.
Реклама
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Медицина
Реклама
Реклама