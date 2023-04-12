Подмосковье 12 апреля 2023, 11:36 Консультации по государственному кадастровому учету пройдут в Подмосковье 13 апреля

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Жители Подмосковья смогут уточнить все интересующие вопросы по государственному кадастровому учету 13 апреля. Заявки будут приниматься по телефону: 8 (495) 223-45-41.

По телефонной линии жители Подмосковья смогут узнать: какие объекты недвижимости, подлежат государственному кадастровому учету, в каких случаях нужно осуществлять государственный кадастровый учет, какие документы нужны для осуществления государственного кадастрового учета, а также о сроках осуществления государственного кадастрового учета и других интересующих вопросах.

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Управление Росреестра по Московской области напоминает о возможности предоставления заявлений и документов на государственный кадастровый учет или государственную регистрацию прав дистанционно. Сделать это можно через личный кабинет на сайте управления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о скором завершении строительства новой поликлиники в Люберцах, рассчитанной на 600 посещений в день.

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