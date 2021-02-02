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    02 февраля 2021, 14:52

    Телефонные консультации о безопасности молочных продуктов проведут до 5 февраля в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Подмосковный Роспотребнадзор проведет до 5 февраля телефонные консультации жителей о качестве молочных продуктов. Все желающие смогут задать свои вопросы по телефону горячей линии.
    Телефонные консультации о безопасности молочных продуктов проведут до 5 февраля в Подмосковье | Изображение 1

    Жителям расскажут о требованиях к молочным продуктам и их сроках годности. Они узнают, куда можно пожаловаться, если в магазине попался испорченный товар.

    Специалисты дадут рекомендации и по выбору продукции. Все желающие смогут послушать советы, касающиеся правильного питания.

    В Роспотребнадзоре объяснят, где получить сведения о качестве продуктов, находящихся в обороте.

    Жителей проконсультируют но номерам:

    • 8 (800) 555-49-43;

    • 8 (800) 550-04-36;

    • 8 (498) 684-48-11.

    Вместе с тем можно позвонить по телефонам территориальных отделов, а также филиалов Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области. Контакты указаны на сайте.