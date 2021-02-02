Телефонные консультации о безопасности молочных продуктов проведут до 5 февраля в Подмосковье

Жителям расскажут о требованиях к молочным продуктам и их сроках годности. Они узнают, куда можно пожаловаться, если в магазине попался испорченный товар.

Специалисты дадут рекомендации и по выбору продукции. Все желающие смогут послушать советы, касающиеся правильного питания.

В Роспотребнадзоре объяснят, где получить сведения о качестве продуктов, находящихся в обороте.

Жителей проконсультируют но номерам:

• 8 (800) 555-49-43;

• 8 (800) 550-04-36;

• 8 (498) 684-48-11.

Вместе с тем можно позвонить по телефонам территориальных отделов, а также филиалов Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области. Контакты указаны на сайте.