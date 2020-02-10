Решат проблему каждого. Бесплатные консультации юристов заработали в Дубне
Прием населения ведут по инициативе главы Дубны. Каждый приходит со своей проблемой: у одних пени неправильно начислили, у других — наследство.
«Два года я являюсь главой городского округа Дубна, и каждый прием жителей, предпринимателей, которые проходили за эти годы, большая часть вопросов, которые задают люди, сопряжена с юридическими нюансами», — рассказал глава округа Максим Данилов.
Каждую ситуацию разбирают несколько юристов. Если требуется конфиденциальность, то проблем тоже не возникнет.
«По направлениям каждый будет консультировать конкретное лицо в зависимости от своей спецификации», — отметил начальник управления правового обеспечения администрации Павел Кодралев.
Такие приемы будут проводить в разных районах города два раза в месяц. На первой встрече помощь получили десять человек. Каждый сэкономил пять тысяч рублей. Именно столько стоит консультация частного юриста и помощь в составлении искового заявления. Один из посетителей уже предложил проводить такие приемы в красном уголке своего дома — многим соседям требуется юридическая помощь.