Решат проблему каждого. Бесплатные консультации юристов заработали в Дубне

В подмосковной Дубне юристы и адвокаты администрации города начали вести прием населения. Обратиться за помощью может каждый, тем более что консультации бесплатные.

Прием населения ведут по инициативе главы Дубны. Каждый приходит со своей проблемой: у одних пени неправильно начислили, у других — наследство.

«Два года я являюсь главой городского округа Дубна, и каждый прием жителей, предпринимателей, которые проходили за эти годы, большая часть вопросов, которые задают люди, сопряжена с юридическими нюансами», — рассказал глава округа Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

Каждую ситуацию разбирают несколько юристов. Если требуется конфиденциальность, то проблем тоже не возникнет.

«По направлениям каждый будет консультировать конкретное лицо в зависимости от своей спецификации», — отметил начальник управления правового обеспечения администрации Павел Кодралев.

Такие приемы будут проводить в разных районах города два раза в месяц. На первой встрече помощь получили десять человек. Каждый сэкономил пять тысяч рублей. Именно столько стоит консультация частного юриста и помощь в составлении искового заявления. Один из посетителей уже предложил проводить такие приемы в красном уголке своего дома — многим соседям требуется юридическая помощь.