Подмосковье 02 декабря 2022, 16:44 Консультативно-диагностический центр в Мытищах готов к приему пациентов на 95%

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Здание консультативно-диагностического центра в Мытищах капитально отремонтировано на 95%. По окончании всех работ жители городского округа смогут получить квалифицированную медицинскую помощь, пройти диагностику на современном оборудовании, а также сделать МРТ и маммографию.

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На капитальный ремонт было направлено почти 280 миллионов рублей. Об этом сообщила исполняющая обязанности главного врача Мытищинской городской клинической больницы Елена Палферова.

Заменены системы водоотведения, отопления, выполнены сантехнические, электромонтажные, кровельные работы, а также заменена система вентиляции Елена Палферова.

На данном этапе в здании полным ходом идут малярные работы, монтаж потолочных систем и освещения. В скором времени в КДЦ заработают диагностическое отделение, лаборатория, дневной стационар и отделение гемодиализа.

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