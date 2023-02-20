Подмосковье 20 февраля 2023, 20:13 Консультативно-диагностический центр в Дмитрове провел День семейного здоровья

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В Дмитровском консультативно-диагностическом центре прошел День семейного здоровья. В этот день родители и дети смогли пройти медицинское обследование вместе.

В рамках данной программы прошли обследование восемь семей с детьми в возрасте от двух до 10 лет из Новосинькова, Рогачева, Некрасовского и Дмитрова.

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«Я сама медицинский работник <…> Очень рада, что есть такой День семейного здоровья и что он проходит в субботу», — поделились впечатлениями пациентка центра Жанна Алексеевна.

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Так, девять пациентов сдали кровь на биохимический и общий анализ, 15 сделали ЭКГ. Еще 18 человек посетили кабинеты оториноларинголога и офтальмолога. Всех детей принял педиатр.

Для посещения центра необходимо взять с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Основное условие — семейный визит. Следующий подобный профессиональный осмотр планируется в марте.

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