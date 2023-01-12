Подмосковье 12 января 2023, 13:56 Конструктор маршрутов появился на главном туристическом портале Подмосковья Unsplash

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Возможность самостоятельно запланировать путешествие по Подмосковью, полное новых впечатлений и удивительных открытий, появилась в обновленной версии туристического портала welcome.mosreg.ru. С помощью этого инструмента пользователи могут создавать, редактировать и делиться собственным маршрутом.

Внедрение новой функции позволит жителям и гостям Подмосковья разработать индивидуальный маршрут с учетом всех своих пожеланий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте welcome.mosreg.ru, выбрать понравившиеся локации в любом направлении (музеи, парки, отели, рестораны, курорты и так далее) и нажать кнопку «добавить в маршрут». Количество мест для посещения и дней путешествия неограниченно, их можно менять или удалять в любой момент. Персональная карта будет храниться в личном кабинете пользователя, ее также можно скачать, распечатать или поделиться с друзьями.

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Туристический портал welcome.mosreg.ru начал свою работу в 2017 году. В путеводителе можно узнать не только о самых интересных и красивых местах региона, но и ознакомиться с ближайшими культурными событиями.

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