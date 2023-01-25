Подмосковье 25 января 2023, 17:44 Конструктор из Серпухова изготовил инвалидную коляску для парализованной козы

Читать 360tv в

Разработчик протезов для животных Сергей Трынкин из Серпухова смастерил инвалидное кресло пятимесячной козе. Она родилась с парализованными задними ногами.

Больное животное забрала себе владелица приюта из Ленобласти Валентина. Женщина хотела облегчить жизнь козе и нашла серпуховского конструктора. Трынкин попросил мерки с животного и за несколько дней выполнил работу. За свой труд Сергей не взял ни копейки.

Реклама

Конструктор интересовался изобретениями с детства. Мужчина увидел в интернете видео об инвалидных колясках для животных и решил помогать четвероногим. Спустя время он разместил объявление о своих услугах и получил первый заказ.

Трынкин выполнял коляски для животных из разных регионов страны и даже за границей. Его руками собрано более 150 конструкций. За работу он не берет денег, однако иногда просит колеса нужного размера. Теперь и этих элементов у него хватает, так как местному жителю подарили 3D-принтер. С помощью нового оборудования мужчина создает протезы для безногих питомцев.

В будущем Трынкин планирует открыть школу конструирования и проектирования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».