«Конституция — это жизнь». Владислав Третьяк с супругой проголосовали по поправкам в Подмосковье
Третьяк подчеркнул, что здесь «прекрасные люди и местность». На участок в поселке Загорянский он пришел с супругой — они вместе 47 лет.
«И здесь живет моя теща. Прикрепился к этому участку. С 1979 года здесь живем», — сказал он.
Вместе с временно исполняющим полномочия главы городского округа Андреем Булгаковым известный хоккеист поговорил о развитии спорта в муниципалитете. А также сегодня депутат отметил, что Конституция касается каждого человека и всей страны.
Наш долг — прийти и голосовать за то, что мы хотим видеть и как строить будущее. Это наши ценности, традиции, государственное объединение. Вся наша жизнь отображена в Конституции. Это основной закон
В Щелкове работает 123 избирательных участка. Безопасности — первостепенное внимание.
При входе жителям измеряют температуру. Площадки оснащены защитными средствами и антисептиками. Выдают одноразовые маски, перчатки и ручки. Кроме того, жители голосуют на дому с учетом санитарных мер.
С 25 июня в Подмосковье начали работать сразу больше шести тысяч избирательных участков. Принимать гостей они будут 12 часов — с 08:00 до 20:00.