Депутат Госдумы Владислав Третьяк вместе с супругой проголосовали по поправкам к Конституции в Щелкове. Они выбрали подмосковный участок в местной детской школе искусств. Сегодня, 26 июня, депутат отметил, что Конституция — это жизнь.

Третьяк подчеркнул, что здесь «прекрасные люди и местность». На участок в поселке Загорянский он пришел с супругой — они вместе 47 лет.

«И здесь живет моя теща. Прикрепился к этому участку. С 1979 года здесь живем», — сказал он.

Вместе с временно исполняющим полномочия главы городского округа Андреем Булгаковым известный хоккеист поговорил о развитии спорта в муниципалитете. А также сегодня депутат отметил, что Конституция касается каждого человека и всей страны.

Наш долг — прийти и голосовать за то, что мы хотим видеть и как строить будущее. Это наши ценности, традиции, государственное объединение. Вся наша жизнь отображена в Конституции. Это основной закон

В Щелкове работает 123 избирательных участка. Безопасности — первостепенное внимание.

При входе жителям измеряют температуру. Площадки оснащены защитными средствами и антисептиками. Выдают одноразовые маски, перчатки и ручки. Кроме того, жители голосуют на дому с учетом санитарных мер.

С 25 июня в Подмосковье начали работать сразу больше шести тысяч избирательных участков. Принимать гостей они будут 12 часов — с 08:00 до 20:00.