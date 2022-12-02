Подмосковье 02 декабря 2022, 08:40 Константин Михальков вступил в должность главы городского округа Солнечногорск

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Главой городского округа Солнечногорск Московской области был избран Константин Александрович Михальков. Его кандидатуру большинством голосов поддержал Совет депутатов округа.

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Торжественную клятву главы муниципалитета Константин Михальков произнес на инаугурации в доме культуры «Выстрел» перед представителями правительства Московской области, Мособлдумы и жителями округа.

Вступая в должность главы городского округа Солнечногорск, клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать конституцию Российской Федерации и устав городского округа, ответственно работать во благо солнечногорцев, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Для Константина Александровича это не первый высокий пост. Ранее он успел поработать заместителем мэра Сочи, а также правой рукой главы городского округа Чехов.

На ближайшие 5 лет ему доверены полномочия управления Солнечногорском. Новый глава планирует увеличивать успехи муниципалитета и решать имеющиеся в округе проблемы.

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