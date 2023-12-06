Подмосковье 06 декабря 2023, 11:12 Константин Михальков встретился с волонтерами организации «ZOV матерей Солнечногорска» Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков встретился в волонтерами из Поворова. Добровольческая организация «ZOV матерей Солнечногорска» оказывает помощь участникам специальной военной операции.

Волонтеры каждую неделю отправляют гуманитарную помощь на передовую и в Тимоновский госпиталь. Поддержку им оказывают предприниматели, территориальное управление Поварово, депутаты и жители поселка.

Реклама

«С организатором объединения „ZOV матерей“ Викторией мы познакомились в июле — депутат Вадим Горохов рассказал об объединении матерей участников спецоперации, которое сформировалось в Поварово. Вместе с Мариной девушки организовали „ZOV матерей“, где всесторонне стараются помогать нашим защитникам», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Ранее при поддержке главы волонтерам предоставили помещение для хранения медикаментов, теплых вещей и продуктов. Здесь же располагается пункт сбора вещей для нуждающихся «Соседи снизу». Волонтеры также обеспечивают всем необходимым беженцев из Донбасса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».