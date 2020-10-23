Константин Кравцов возглавил городской округ Лыткарино
«Принцип нашей работы — работа в команде, целью которой является заботливое отношение к людям, решение их насущных проблем. Все планы и программы формируются с учетом мнения жителей города, для этого встречи с населением планирую осуществлять на постоянной основе», — сказал Константин Кравцов.
Он добавил, что за последние 10 лет город заметно преобразился — появились новые детские сады, спортивные сооружения, парки, улучшилось качество дорог.
Останавливаться нельзя, наша задача — обеспечивать дальнейшее развитие города во всех сферах жизниКонстантин Кравцовглава г. о. Лыткарино
Среди приоритетных направлений деятельности глава назвал работу с обманутыми дольщиками, переселение жителей из ветхого фонда, обновления в сфере коммунального хозяйства, благоустройство и привлечение инвестиций.
У нас сильная команда, понятные цели и задачи. Самое главное — всем нам работать на результат и держать высокий темп, чтобы нашу работу мог оценить каждый житель городаКонстантин Кравцовглава г. о. Лыткарино
Константин Кравцов занимал пост временно исполняющего обязанности главы городского округа Лыткарино с 19 сентября. Главу городского округа избрали на заседании Совета депутатов в соответствии с действующим законодательством из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.