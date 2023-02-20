Подмосковье 20 февраля 2023, 18:33 Консервированные овощи из Подмосковья появились в супермаркетах ОАЭ

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Продукция подмосковной компании «Плодоимпорт» появилась на полках одной из крупнейших торговых сетей ОАЭ — Union Coop. Овощи, икру и лечо под торговой маркой «Дядя Ваня» покупают выходцы из стран СНГ и иностранцы, открывающие для себя новые вкусы.

«Продукция группы компаний поставляется в Эмираты впервые. Это еще одно подтверждение того, что качество подмосковных продуктов ценят не только в России», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Теперь в ОАЭ можно найти несколько видов баклажанной икры, корнишоны, лечо, ассорти из маринованных овощей, а также томаты и фасоль. Товары продаются с англоязычной этикеткой Uncle Vanya, что переводится как «Дядя Ваня».

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Компания «Плодоимпорт» смогла заключить экспортный контракт после презентации своей продукции в шоуруме в Дубае. Сейчас такие же демонстрационные стенды организуют во Вьетнаме, в Египте, Китае и Турции. В ближайшее время их откроют в Саудовской Аравии.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о решении логистических проблем бизнеса в новых для экономики условиях.

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