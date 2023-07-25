25 июля 2023, 16:58
Конный клуб в Истре начал проводить бесплатные занятия для семьей участников СВО
Занятия, которые помогают детям и женам бойцов СВО справиться с тревожностью и негативными мыслями, теперь проводят в конноспортивном клубе «Лабрис» под Истрой. Здесь можно прокатиться на лошадях, освоить технику верховой езды или научиться ухаживать за животными.
Жительницы Истры Елизавета Евдокимова и Анастасия Прищепа помогают родным участников СВО. Они проводят бесплатные уроки верховой езды и гимнастику против стресса в своем конноспортивном клубе «Лабрис». Эти методики давно применяют в психологической практике и называют иппотерапией.
«Взаимодействие с лошадью <…> снижает уровень стресса, его последствия, уровень тревожности понижает. Также способствует развитию уверенности в себе», — рассказала психолог, волонтер центра помощи участников СВО и их семей Ирина Мухина.
Для родственников участников СВО занятия проводят бесплатно. Многие семьи здесь — уже постоянные посетители. Приезжают на занятия в конный клуб не только родные бойцов, но и сами участники СВО.
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