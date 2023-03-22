Подмосковье 22 марта 2023, 11:14 Конный клуб из Голицына помог спасти лошадей на бойне и передать ветеринару для восстановления

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Конно-спортивный клуб «Юникорн» из Голицына спас несколько лошадей, выкупив их с пензенской скотобойни. Сейчас животные восстанавливаются и находятся под присмотром ветеринара.

Часто на бойни привозят лошадей, списанных из-за травмы и старости. Но от некоторых животных хозяева избавляются, просто наигравшись.

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Одним из спасенных коней стал Визерион. Коня выкупили со скотобойни за 100 тысяч рублей. Таких лошадей на конюшне несколько, и у каждого своя история.

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Голубоглазый красавец по кличке Дракарис тоже мог бы оказаться под ножом мясника. Конный клуб подарил ему шанс на счастливую жизнь.

«Он целенаправленно разводился на мясо. Держали весь табун до определенного момента и потом весь табун сдали на мясо. Всех его жен и детей», — рассказала ветеринарный врач КСК «Юникорн» Светлана Малашенкова.

О том, что целое семейство привезли на убой, Светлана узнала из социальных сетей. Неравнодушные люди собрали нужную сумму и выкупили всех лошадей, которые уже разъехались по всей стране. А Дракарис теперь будет участвовать в соревнованиях и выступать от клуба «Юникорн».

Однако заново довериться людям удается не всем. Вместе с Дракарисом в конюшню привезли рыжую кобылу Марию Антуанетту. Она до сих пор не подпускает к себе незнакомых людей.

Содержание, лечение и социализация каждой лошади ежемесячно обходится в 40 тысяч рублей. При этом они живут на конюшне в свое удовольствие и в коммерческих проектах клуба не участвуют.

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