Подмосковье 21 июня 2023, 22:13 Конный фестиваль «Иваново Поле» пройдет в Черноголовке в июле Unsplash

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Пятый юбилейный конный фестиваль «Иваново поле» пройдет на площадке клуба Horseka Sport в селе Ивановское городского округа Черноголовка с 28 по 30 июля. На мероприятии выступят более тысячи спортсменов и артистов, в программах будут задействованы около 500 лошадей.

В день открытия фестиваля организаторы представят для зрителей шоу по мотивам сказки «Жар-птица». В конно-пиротехническом трюковом шоу примут участие профессиональные артисты, а лошади будут преодолевать горящие препятствия. После выступления посетителям покажут высотный салют.

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Также в фестивале примут участие воспитанники Кремлевской школы верховой езды, которые представят программу Rock&Roll. Кроме того, авторские шоу подготовят конный театр Ларисы Луста и «Нарты» Зрители увидят историческое шоу крылатых гусаров, а московские рейтары воспроизведут состязание русской конницы XVII века.

Во второй день мероприятия организаторы покажут для гостей субботнее гала-шоу. Для зрителей выступят иллюзионисты братья Сафроновы с масштабной программой. Также участники фестиваля поздравят с днем рождения коня Ивашку, а завершится вечер джигитовкой от Кремлевской школы верховой езды в сопровождении выступления Московского казачьего хора.

Кроме основной программы, для посетителей организуют ярмарку с народными гуляниями, интерактивные зоны в виде лагеря варягов и Московского царства XVII века, а также городок для детей с различными мастер-классами и развлечениями. Подробная информация размещена на сайте фестиваля.

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