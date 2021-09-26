Конный фестиваль для детей с ограниченными возможностями прошел в Котельниках

Конный фестиваль «Золотая осень» прошел в Котельниках для детей с ограниченными возможностями. Одним из скакунов, на которого могли посмотреть ребята, стал Сильва Леандро. Этот конь несколько раз участвовал в Паралимпийских играх и только недавно вернулся с последних соревнований в Пекине.

«Коня мы приобрели специально, чтобы готовить его к Паралимпийским играм, под определенных спортсменов. Конь входит в состав сборной России под паралимпийскими спортсменами с 2015 года, и он дважды отбирался на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро», — рассказала тренер Марина Асфандиярова.

Она уточнила, что коня можно охарактеризовать как ленивого чемпиона с аутичным темпераментом. Он часто уходит в себя, иногда бывает упрямым, но всегда относится с уважением к спортсменам и любителям. Сильва Леандро вернулся с Паралимпийских игр в Токио всего несколько дней назад и после нескольких дней отдыха стал участником конного фестиваля «Золотая осень». Это мероприятие проходит уже в 16-й раз.

«В прошлом году у нас он был не такой яркий, потому что участников было немного, только с Московской области. В рамках пандемии и ограничительных мер. А в этом году мы собрали более 300 особенных детишек. Сюда приехали дети не только из Московской области, но и из Челябинска, Барнаула, Дальнего Востока, Саратова и из других городов», — рассказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Для соревнований подготовили два манежа. На одном выступают спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата, а на другом — с ментальным расстройством. Всего три класса: легкий, средний, сложный. Среди участников — Владислав Пронский, которые сменил кресло на седло в семь лет. Несмотря на ДЦП, он смог завоевать первое и второе места на чемпионате России, шестое и четвертое — на чемпионате Европы, а с недавней Паралимпиады привез восьмое место.

Зрители смогли посмотреть не только на соревнования, но и на показательные выступления. Нина Принц со своими норвежскими фьордами представила шоу «Воздух». Два ее коня умеют строить рожицы и ходить деловой походкой. А на соседнем манеже состоялось не менее зрелищное выступление — джигитовка.

«Идейным вдохновителем является директор нашей спортивной школы „Белка“ Пархомова Анна Игоревна, я хочу ей выразить слова благодарности за то, что она делает, потому что собирать детей с особенностями, их тренировать, проводить подобные мероприятия — это дорогого стоит», — рассказал избранный депутат Госдумы РФ Роман Терюшков.