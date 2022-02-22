Конные шоу, эстафеты и концерты пройдут в парках Подмосковья в честь 23 Февраля

Большую программу к 23 Февраля подготовили в парках Подмосковья. Гостей ждут концерты, турниры, эстафеты, салют и даже конные шоу.

В комитете по туризму Московской области подчеркнули, что активности подготовили как для взрослых, так и для детей.

Щелково и Жуковский

Праздник с конным шоу и детской программой состоится 23 февраля в Щелковском городском парке культуры и отдыха.

А в Жуковском продемонстрируют пожарную спецтехнику и оборудование спасателей, службы ГИБДД. Там же состоится семейная спортивная эстафета «Папа может!».

Серпухов и Чехов

В парке аттракционов парка «Питомник» в Серпухове пройдут «Веселые старты» и «Курс молодого бойца».

Творческие коллективы выступят, например, в Чехове, на Советской площади. Там же состоится возложение цветов. Гости увидят праздничный салют.

Королев и Подольск

Турнир по лазертагу проведут в Центральном городском парке Королева.

Концертную программу развернут и в Подольске, в парке культуры и отдыха имени Талалихина. Посетителей ждут выступления танцевальной студии, игровая программа и эстафета для детей.

Сергиев Посад

Соревнования по подтягиванию на турнике и отжиманию на брусьях «Сильный спорт» состоятся в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. Пройдет и праздник «Отчизны гордость боевая».

Также жители увидят концерт творческих коллективов Дома офицеров Сергиево-Посадского гарнизона. Вместе с тем все желающие смогут поддержать веселые старты «Спортивная семья».

А в музейном комплексе «Конный двор» проведут экскурсию «Троице-Сергиева лавра: страницы военной истории».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поздравил военных и их семьи с наступающим 23 Февраля.