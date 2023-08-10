10 августа 2023, 02:00
Конную дружину федерального проекта «Александрова дорога» встретят в Волоколамске
В Волоколамске встретят участников федерального проекта «Александрова дорога». Более 20 конных дружинников приедут в округ 12 августа, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Наездники поучаствуют в исторической реконструкции, посвященной 670-летию со дня кончины князя Александра Невского и его похода 1241-1242 годов.
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«Путь князя и его дружины в ХIII веке пролегал и через Волоколамск, древнейший город Московской области, который отмечает в 2023 году свое 888-летие», — уточнили в министерстве.
Конные дружинники пройдут более двух тысяч километров в восьми регионах России.
В рамках реконструкции организуют девять исторических фестивалей. Например, в Волоколамске для дружинников и гостей состоится фестиваль с ярмаркой ремесленников, фермерской продукцией и концертом.
Проект завершится 15 сентября. Его поддержал Президентский фонд культурных инициатив и Совфед.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.
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Волоколамск
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