Подмосковье 10 августа 2023, 02:00 Конную дружину федерального проекта «Александрова дорога» встретят в Волоколамске Министерство культуры и туризма МО

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В Волоколамске встретят участников федерального проекта «Александрова дорога». Более 20 конных дружинников приедут в округ 12 августа, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Наездники поучаствуют в исторической реконструкции, посвященной 670-летию со дня кончины князя Александра Невского и его похода 1241-1242 годов.

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«Путь князя и его дружины в ХIII веке пролегал и через Волоколамск, древнейший город Московской области, который отмечает в 2023 году свое 888-летие», — уточнили в министерстве.

Конные дружинники пройдут более двух тысяч километров в восьми регионах России.

В рамках реконструкции организуют девять исторических фестивалей. Например, в Волоколамске для дружинников и гостей состоится фестиваль с ярмаркой ремесленников, фермерской продукцией и концертом.

Проект завершится 15 сентября. Его поддержал Президентский фонд культурных инициатив и Совфед.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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