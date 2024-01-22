Подмосковье 22 января 2024, 13:34 Конноспортивный комплекс построят в Волоколамске в 2026 году Unsplash

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Новый конноспортивный комплекс появится в сельском поселении Осташевское, вблизи деревни Токарево в 2026 году. Рабочая группа архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области одобрила облик спортивного объекта.

«Реализация нового конноспортивного клуба поможет популяризировать и развить конный спорт в Подмосковье. По проекту многофункциональное сооружение общей площадью более 5,5 тысячи квадратных метров рассчитано на комфортные занятия и постой 39 лошадей», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Согласно проекту, это будет одноэтажный комплекс с выразительно арочно-сводчатыми конструкциями. Округлые формы витражного остекления с жемчужно-серыми алюминиевыми профилями завершат композицию.

«Природные фактуры материалов и сдержанная колористическая палитра выгодно подчеркивают объемно-пространственные решения многофункционального общественного объекта и деликатно интегрируют его в живописный окружающий ландшафт», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Лошадей будут содержать в круглогодичных индивидуальных денниках. Конюшни оборудуют группой обслуживающих помещений: фуражной, ковочной, амуничной, мойкой и другими.

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