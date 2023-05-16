Подмосковье 16 мая 2023, 16:59 Конно-спортивный клуб из Солнечногорска станет участником туристического конкурса «Маршрут построен»

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Конно-спортивный клуб «Баллада» из Солнечногорска примет участие в конкурсе внутреннего туризма «Маршрут построен». Солнечногорцы на конкурсе представляют национальные традиции катания на санях, запряженных тройкой лошадей.

Конный клуб из Солнечногорска принимает участие в номинации «Национальное наследие». Поддержать участников в голосовании можно по ссылке на портале конкурса.

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«Баллада» сохраняет национальные традиции катания на тройках и лошадях. Например, специалисты хозяйства изготавливают сани по старинным образцам. Также клуб приобрел колесные экипажи, выполненные в стилистике XVIII-XIX веков.

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