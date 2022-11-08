Конкурсы творческих коллективов прошли в пяти округах Подмосковья в октябре | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 18:03 Конкурсы творческих коллективов прошли в пяти округах Подмосковья в октябре пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

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В октябре в пяти городских округах Подмосковья прошли конкурсные просмотры творческих коллективов учреждений культуры региона на присвоение званий «Народный» и «Образцовый». Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.

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Просмотры коллективов прошли в Балашихе, Подольске, Королеве, Красногорске и Одинцове.

Претенденты представляли свое творчество в направлениях хореография, театр, инструментальное искусство, вокал, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

Одной из площадок для конкурсных прослушиваний второй год подряд становится детская хоровая школа «Подлипки» в Королеве. 23 октября здесь состоялся просмотр 11 вокально-хоровых коллективов из городских округов Истра, Королев, Красногорск, Мытищи, Орехово-Зуево, Пушкино, Талдом и Электрогорск.

Ранее стало известно, что более пяти тысяч человек побывали на «Ночи искусств» в библиотеках Подмосковья.