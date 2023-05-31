Подмосковье 31 мая 2023, 13:09 Конкурсы и викторины пройдут в МФЦ Подмосковья в День защиты детей Фото: МФЦ Ленинского г.о.

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День защиты детей отметят в Подмосковье 1 июня. Праздничную программу подготовит центр госуслуг «Мои документы». В этот день юные посетители МФЦ смогут получить сладости, воздушные шары и другие подарки.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, для детей проведут экскурсии, правовые консультации, спортивные конкурсы и раздачу воздушных шаров. Мероприятия пройдут в Видном, Дзержинском, Королеве, Красногорске, Краснознаменске и других округах.

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Так, в Люберцах и Жуковском состоится конкурс детских рисунков, а в Видном — викторина, за победу в которой можно выиграть купоны на сахарную вату.

Достигшие 14 лет жители смогут познакомиться с работы МФЦ на экскурсии в Одинцове. Им расскажут о том, как пользоваться госуслугами и сервисами. В Мытищах, Ступине и Щелкове пройдет акция «День правовой помощи детям», на которой специалисты Росреестра расскажут о защите имущественных прав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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