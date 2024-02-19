19 февраля 2024, 14:04
Конкурсы и мастер-классы провели на фестивале «Тепло» в Серпухове
Ежегодный семейный фестиваль «Тепло» прошел в Серпухове в парке имени Олега Степанова. Его посетили три тысячи человек. Для них провели конкурс на самый длинный вязаный шарф.
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, фестиваль стал одним из символов гостеприимства Серпухова. В этом году участникам предложили связать самый длинный шарф. Изделие длиной 75 метров развернули у главной сцены парка.
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Кроме того, на фестивале прошли квесты, флешмобы, мастер-классы и фаер-шоу. Для детей подготовили спектакль от Театра юного зрителя «ЧересЧур».
Все желающие смогли попробовать авторский чай и получить к нему угощение.
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