Конкурсы BIOT ART и научно-исследовательских работ состоятся на выставке БИОТ-2023

В начале декабря 2023 года в Москве состоится 27-я Международная специализированная выставка и Форум «Безопасность и охрана труда» БИОТ-2023. В рамках молодежной программы выставки проведут два конкурса: творческий конкурс BIOT ART и конкурс научно-исследовательских работ (НИР) по тематике безопасности и охраны труда.

Творческий конкурс BIOT ART направлен на продвижение цифровизации в творческой самореализации молодежи, развитие творческого выражения обучающихся и стимулирование интереса к сфере безопасности человека в трудовой среде с использованием современных технологий. Этот конкурс включает в себя такие творческие направления, как видеоролик, комикс, рисунок или плакат.

Конкурс НИР направлен на выявление творческого и интеллектуального потенциала студентов и аспирантов, стимулирование их научно-исследовательской деятельности в области охраны труда и промышленной безопасности, а также вовлечение молодежи в выработку конкретных предложений по обучению и повышению компетенций молодых специалистов.

Участвуют в конкурсе студенты всех форм обучения и аспиранты до 30 лет. Работы принимаются по тематикам разработке СИЗ, безопасных условий труда, профессиональных рисков, ЧС, пандемий, и ESG.

Финал научного конкурса и награждение победителей Молодежной программы пройдут в один из дней выставки БИОТ-2023. Победители получат дипломы и ценные призы от ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты («СИЗ») и партнеров. Кроме того, все участники конкурса получат электронные сертификаты.

Затраты на проведение конкурсов Молодежной программы взяла на себя ассоциация «СИЗ».

Министерство труда и социальной защиты России и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты приглашают принять участие в конкурсах.