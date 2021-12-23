Семья из Красногорска победила в треке «Бизнес и промышленность» конкурса «Лидеры России»

Семейная пара Илья и Елена Комаровы из городского округа Красногорск вошли в число победителей региональных финалов конкурса «Лидеры России» в Центральном федеральном округе. Семья из Подмосковья стала лучшей в испытаниях «Бизнес и промышленность».

В течении дня участники конкурса решали задачи, в которых продемонстрировали свои навыки руководителей и умение вести бизнес. Илья и Елена Комаровы стали лучшими в этом испытании.

Глава семьи — предприниматель, он развивает проект, связанный с космическими орбитальными станциями. Его супруга, Елена, занимает пост управляющего директора по развитию международного транзакционного бизнеса банка ВТБ. Она курирует развитие транзакционного бизнеса в дочерних банках в Европе, Азии и Африки, выводить на рынки новые продукты и разрабатывает бизнес планы. Семья воспитывает троих детей.

Финальные испытания конкурса «Лидеры России» по трекам «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность» прошли в Москве с 16 по 19 декабря. Как отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, борьба была очень серьезной.

«Центральный федеральный округ — самый многочисленный по количеству конкурсантов, конкурс здесь высочайший — больше 54 человек на место в финале трека „Бизнес и промышленность“ и 37 человек на место в финале трека „Государственное управление“. Решающей становится каждая сотая балла, полученная участниками за проявленные компетенции», — рассказал он.

Алексей Комиссаров отметил, что участникам важно было показать не только профессиональные, но и личные качества.

«По итогам напряженной борьбы победителями стали 78 человек, из них 47 конкурсантов — в треке „Бизнес и промышленность“ и 31 — в треке „Государственное управление“. Впереди у них долгожданный суперфинал», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Суперфинал пройдет в 2022 году. Победители испытаний получат образовательный грант в размере одного миллиона рублей.