Подмосковье 25 марта 2024, 12:42 Валерия Ковач представит Подмосковье на всероссийском вокальном конкурсе «Звезда» Unsplash

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Телеканал «Звезда» при поддержке Министерства обороны России запускает эфир одноименного всероссийского вокального конкурса. Подмосковье представит педагог и культорганизатор Введенского ДК «Огонек» Валерия Ковач.

В музыкальном состязании примут участие представители всех регионов России. На площадке конкурса соберутся талантливые и яркие исполнители. Сильнейших определят голосование телезрителей и мнение жюри.

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За звание сильнейшего вокалиста поборется представительница Подмосковья Валерия Ковач. Это педагог по вокалу и культорганизатор Введенского дома культуры «Огонек». Валерия подала заявку и прошла строгий отбор — из 340 тысяч претендентов жюри выбрало 89 участников.

Эфиры и голосования будут проходить на телеканале «Звезда» еженедельно начиная с 6 апреля. Более подробную информацию можно узнать на сайте зазвезду.рф, который начнет работу также 6 апреля.

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