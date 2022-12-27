Подмосковье 27 декабря 2022, 16:00 Конкурс зимних фотопейзажей «Снежнолесье» стартовал в Подмосковье

Читать 360tv в

Комитет лесного хозяйства Московской области запустил в своем телеграм-канале конкурс зимних фотопейзажей «Снежнолесье».

«Лес зимой — настоящие сказочные декорации. Отправляйтесь на прогулку с верой в волшебство, фотографируйте и загадывайте желания. И вы можете стать одним из победителей, которые получат памятные подарки от Комлесхоза», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо разместить фотографии зимнего леса в Подмосковье в закрепленном сообщении телеграм-канала @mosoblcomles под постом конкурса. К фото нужно добавить небольшую подпись: когда и где оно было сделано, а также поставить хештег #снежнолесье2023.

Реклама

В конце января будут объявлены пять победителей. Отправить работы можно до 25 января 2023 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».